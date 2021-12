L’aggiornamento sul contagio in Lombardia registra, a fronte di 120.763 tamponi effettuati, 2.503 nuovi positivi, pari al 2%. I decessi segnalati nell’ultimo bollettino diffuso dalla Regione sono 24, ieri erano 15, mentre il tasso di positività si era attestato all’1,3%. Aumentano anche i ricoverati nelle strutture ospedaliere dove sono 887 i pazienti in reparto (39 in più), 108 i malati in terapia intensiva, 5 più di ieri.

I nuovi casi per provincia

Milano: 824 di cui 324 a Milano città;

Bergamo: 133;

Brescia: 359;

Como: 148;

Cremona: 101;

Lecco: 74;

Lodi: 40;

Mantova: 106;

Monza e Brianza: 237;

Pavia: 122;

Sondrio: 26;

Varese: 245.

I dati di oggi

– i tamponi effettuati: 120.763, totale complessivo: 20.680.276

– i nuovi casi positivi: 2.503

– in terapia intensiva: 108 (+5)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 887 (+39)

– i decessi, totale complessivo: 34.396 (+24)