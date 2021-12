Pochi minuti e avrebbe ricevuto dal questore Giuseppe De Angelis la medaglia di commiato dopo 37 anni di servizio in polizia, tutti trascorsi a Como tranne una parentesi di due anni a Milano. Per il sovrintendente capo Agostino Raia però c’è stato ancora il tempo per un ultimo arresto.

Proprio in quegli istanti infatti in questura ha fatto irruzione un cittadino del Gambia di 30 anni, già destinatario di un provvedimento di espulsione, che pretendeva di essere immediatamente imbarcato su un aereo per il suo Paese e ha minacciato l’agente del corpo di guardia.

Nel suo primo giorno da pensionato, Raia oggi ha testimoniato al processo del gambiano, che ha patteggiato 4 mesi, pena sostituita dall’espulsione. E’ stato accompagnato al centro per i rimpatri di Torino.