Sotto di due reti il Como rimonta, pareggia e porta a casa un punto prezioso.



Finisce 2-2 la trasferta contro il Cittadella. I lariani si fanno subito pericolosi, ma sono i padroni di casa a passare in vantaggio al 13esimo con Baldini che riceve in area ed è bravo a sfruttare il rimpallo favorevole e battere Facchin.

Gli ospiti ci provano ma trovano un Cittadella ordinato e chiuso in difesa. Il Como chiude i minuti finali del primo tempo in attacco senza riuscire ad arrivare al tiro.



Nella ripresa doccia fredda per i biancoblu con il Cittadella che raddoppia al primo minuto con un colpo di testa di Branca.



Ma i lariani ci credono e riescono ad accorciare le distanze con Gabrielloni che con un colpo di testa batte Kastrati alla mezz’ora della ripresa. Gli ospiti non mollano e conquistano un rigore nei minuti finali: La Gumina freddo dagli undici metri insacca e centra il pareggio.

Non c’è tempo per riposare, si torna in campo domenica al Sinigaglia contro il Pisa.