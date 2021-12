Via libera dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) alla vaccinazione anti-Covid per la fascia pediatrica dei bambini tra 5 e 11 anni. Le somministrazioni del vaccino ai bambini under 12 partiranno a fine dicembre e saranno effettuate con doppia puntura a distanza di tre settimane l’una dall’altra, ma con dosaggio ridotto a un terzo rispetto a quello degli adulti.

Il sì dell’Aifa arriva dopo quello dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema), che il 25 novembre scorso ha approvato l’uso del vaccino Pfizer per i bambini in quella fascia d’età. I dati disponibili “dimostrano un elevato livello di efficacia e non si evidenziano al momento segnali di allerta in termini di sicurezza”, si legge nel parere dell’Aifa.

In Italia la campagna di vaccinazione fra i 5 e gli 11 anni è attesa tra il 20 e il 25 dicembre. La procedura è simile a quella per gli adulti. Il vaccino somministrato Pfizer in due dosi, a distanza di tre settimane l’una dall’altra. Cambia il dosaggio: 10 microgrammi rispetto ai 30 per gli adulti, con fiale assemblate per esclusivo uso pediatrico.