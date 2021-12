Cacciaviti, flessibile e un piede di porco, denunciato un cittadino albanese di 35 anni per possesso ingiustificato di attrezzi da scasso. L’uomo è stato fermato dai carabinieri della Stazione di Olgiate Comasco mentre si trovava a bordo di una vettura che sarebbe stata notata nella zona negli stessi giorni in cui erano stati denunciati diversi furti in alcune abitazioni.

I militari lo hanno dunque fermato e una volta controllato il bagagliaio dell’auto hanno trovato diversi attrezzi che sono stati tutti sequestrati. Il 35enne – come detto – è stato denunciato.