Incendio in un autolavaggio in via Giacomo Matteotti a Cermenate. Ieri sera – intorno alle 23.30 – sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco dei distaccamenti di Lomazzo e Cantù con due squadra per lo spegnimento del rogo.

Non si segnalano fortunatamente feriti. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’evento.