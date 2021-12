La collezione della Pinacoteca Civica di Como si arricchisce. Il 16 dicembre alle ore 18 sarà svelata al pubblico l’opera di Paolo Pagani (Castello Valsolda, 1655 – Milano, 1716) “La caduta degli angeli ribelli”. Il dipinto, concesso in comodato da Guglielmo e Marianna Poletti – in ricordo del padre Huberto, appassionato conoscitore della pittura lombarda seicentesca – verrà presentato dagli storici dell’arte Alessandro Morandotti e Paolo Vanoli.

“La caduta degli angeli ribelli” raffigura la terribile punizione degli angeli ribellatisi all’autorità divina ed è stato realizzato negli ultimi anni del 1600, quando Pagani, originario di Castello di Valsolda, rientrò in patria dopo un lungo soggiorno di lavoro in Austria, Boemia e Polonia. Nello stesso periodo (1696-1697) affrescò la volta della chiesa del suo paese natio. La tela dell’artista rimarrà esposta alla Pinacoteca Civica per 5 anni, nel Salone d’onore insieme alle lunette del Morazzone e del Nuvolone.