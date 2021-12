Via libera al vaccino anti Covid per i bambini tra i 5 e gli 11 anni. E’ arrivato il via libera dell’Aifa (l’Agenzia Italiana del Farmaco). Verrà somministrato il vaccino di Pfizer con una dose pediatrica (ridotta quindi rispetto a quella degli adulti). Stamattina è intervenuto a Etg+Today il primario di pediatria dell’ospedale Sant’Anna, Angelo Selicorni: “E’ sicuro ed efficace, lo dimostrano i numeri”.