Ultimo appuntamento per il ciclo Orticolario diffuso con l’iniziativa “Piccoli regali di Natale da mordere”. Un laboratorio di cucina antispreco dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni, in programma l’11 dicembre alle 15 nella cucina di IncominciareperC, in via Piadeni, a Como. Qui, la fondatrice dell’azienda e “cuochessa” – così come ama definirsi – Federica Camperi e le volontarie Abio (Associazione per il bambino in ospedale) cucineranno semplici ricette con i bambini partecipanti. Ingredienti di recupero (come ad esempio il guscio dell’uovo) per realizzare dei manicaretti che successivamente saranno confezionati e decorati con elementi naturali. Il costo dell’iniziativa è di 20 euro e il ricavato andrà a supporto del Fondo “Amici di Orticolario” per lo sviluppo di progetti culturali, sociali e delle iniziative di associazioni benefiche.

All’interno delle iniziative di Orticolario, è stata prorogata fino al 21 gennaio 2022 “Quotidianità”, l’installazione site-specific realizzata con 500 aghi di pino del giovane artista comasco Francesco Marchini, a Villa Bernasconi a Cernobbio. E sul portale online di Orticolario “The Origin” è sempre possibile vivere l’esperienza della visita guidata alla Villa Antica, con la voce e i ricordi di Anna Gastel, nipote del regista Luchino Visconti.