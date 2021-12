Apre in città il nuovo sportello di Como Acqua. Sarà attivo da lunedì 6 dicembre in via Borgovico 146 a Como.

“Il nostro arrivo in città non poteva attendere oltre – commenta Enrico Pezzoli, Presidente e AD di Como Acqua – soprattutto ora che un ulteriore punto di accesso allo sportello potrebbe mitigare, per quanto possibile, i disagi logistici legati all’avvio del cantiere sulla statale Regina”. L’ufficio cittadino è a disposizione per gli utenti che vorranno interfacciarsi direttamente con un operatore, affiancata alla gestione digitale delle pratiche relative al servizio idrico.

Lo sportello sarà operativo con i seguenti orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.30 previa prenotazione, chiamando il numero verde 800.087896 oppure tramite l’App ComoAcqua.