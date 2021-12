A fronte di 124.960 tamponi effettuati, sono 2.809 i nuovi casi di coronavirus in Lombardia, il taso di positività dopo il calo di ieri, sale nuovamente e si attesta al 2,2%. Nelle strutture ospedaliere sono 3 gli ingressi in terapia intensiva dove si trovano 114 malati, mentre in reparto con 19 pazienti in più, i ricoverati sono 912. I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono 15, 34.428 il bilancio complessivo delle vittime dell’inizio della pandemia in regione.

I nuovi contagi divisi per provincia vedono quasi 1000 nuovi positivi nella sola provincia di Milano dove sono 961 i casi Covid in più, di cui 419 in città. Varese: 327. Brescia: 348; Monza e Brianza: 299, Como: 135; Pavia: 134; Mantova: 124; Bergamo: 117; Cremona: 93; Lecco: 83; Lecco: 83; Lodi: 53; ed infine 40 a Sondrio.

I dati divisi per provincia

Milano: 961 di cui 419 a Milano città;

Bergamo: 117;

Brescia: 348;

Como: 135;

Cremona: 93;

Lecco: 83;

Lodi: 53;

Mantova: 124;

Monza e Brianza: 299;

Pavia: 134;

Sondrio: 40;

Varese: 327.

I dati di oggi

– i tamponi effettuati: 124.960, totale complessivo: 20.952.470

– i nuovi casi positivi: 2.809

– in terapia intensiva: 114 (+3)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 912 (+19)

– i decessi, totale complessivo: 34.428 (+15)

