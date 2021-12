Il comune di Como mette in atto dei correttivi per gestire traffico e viabilità nei giorni caldi del periodo natalizio.

Vista la quantità di gente che si riversa in città, per ragioni di sicurezza Palazzo Cernezzi ha riproposto una serie di misure che erano già state proposte nel 2019.



Da domani al 6 gennaio dalle 14 alle 20 nei giorni festivi e prefestivi vengono disposti dei provvedimenti che, come in passato, saranno attuati progressivamente dalla Polizia locale, in base alle effettive esigenze, modulandone anche l’orario di inizio e fine.

I provvedimenti viabilistici



Torna la possibilità di sospendere il traffico lungo via Milano, nei tratti da piazza San Rocco a viale Roosevelt e da quest’ultimo a piazza Vittoria, in entrambi i sensi di marcia con le deroghe previste per taxi, soccorritori, residenti, frontisti e veicoli dei disabili.

Transito veicolare sospeso anche in via Luigi Sacco, in viale Geno e Lungo Lario Trieste (da piazza Matteotti a Piazza De Gasperi) e in via Rubini.

Lungo il percorso a quadrilatero del centro città da via Vittorio Emanuele (tratto da via Indipendenza a piazza Duomo), via Cinque Giornate (da piazza Duomo a via Boldoni), via Luini (da via Boldoni a via Indipendenza) e via Indipendenza (tratto da via Luini a via Vittorio Emanuele) è vietata la circolazione di tutte le categorie di veicoli, compresi i monopattini fatta eccezione per i veicoli a servizio delle persone disabili muniti di apposito contrassegno. I veicoli a motore autorizzati ad accedere ai parcheggi privati, potranno sostare nell’area alberata di piazza Roma.

Previsti inoltre i divieti di fermata lungo viale Lecco nel tratto compreso tra via Sacco e l’accesso all’autosilo Valduce e lungo piazza Vittoria, nel tratto da viale Cattaneo all’ingresso dell’autosilo comunale di via Auguadri.

Dopo lo scorso fine settimana – il primo con gli eventi di natale in città – già da bollino rosso resta da capire cosa accadrà domani. Dal punto di vista pedonale lo scorso weekend non sono mancati momenti di assembramento che in un periodo delicato come questo sarebbe opportuno evitare.