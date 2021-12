Anche Cernobbio corre ai ripari e introduce l’obbligo di mascherina obbligatoria all’aperto nella zona a lago laddove non è possibile garantire il distanziamento. Rispetto a Como però il provvedimento resta in vigore da domani e fino al 31 dicembre dalle 10 alle 19. L’area interessata è quella di piazza Risorgimento, via Erba e via Cinque Giornate. Previsti anche i relativi controlli per verificare il rispetto dell’ordinanza firmata oggi dal sindaco Matteo Monti. Il documento è stato predisposto per evitare situazioni di pericolo durante il periodo natalizio nelle vie dove convergono cittadini e turisti visti gli eventi e le attività organizzate. Allo scopo di tutelare il territorio.

Anche nel capoluogo il sindaco Mario Landriscina ha emesso apposite ordinanze per il periodo natalizio, in questo caso però l’obbligo scatta nei giorni festivi e prefestivi dalle 14 alle 22 fino al 9 gennaio in città murata e nei luoghi dove si concentrano gli eventi di Natale.