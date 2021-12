In vista dell’avvio della campagna vaccinale per i bambini, che vedrà coinvolta la fascia di età 5-11 anni, Asst Lariana ha individuato tre sedi per le vaccinazioni Covid: il poliambulatorio in via Napoleona a Como, l’ospedale di Menaggio, e quello di Cantù. In questi presidi saranno organizzate sale d’attesa e ambulatori dedicati solo ai bambini e sarà garantita la presenza di pediatri e personale formato nella gestione di questa fascia di età.

Prenotazioni al via da metà dicembre

Come da indicazioni regionali, saranno assicurati appuntamenti – da prenotare attraverso il portale https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/ – dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 20, il sabato e la domenica dalle 8 alle 20. Prima di prenotarsi sarà importante che i genitori verifichino che siano trascorsi quindici giorni dalla vaccinazione antinfluenzale o dal vaccino esavalente e comunque che portino con sé il certificato vaccinale il giorno dell’appuntamento. La data di avvio delle prenotazioni, prevista per la metà di dicembre, sarà specificata nei prossimi giorni a seguito delle comunicazioni ministeriali come conferma il vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Letizia Moratti che spiega: “La Lombardia sta già riorganizzando i centri vaccinali su tutto il territorio regionale, per garantire ai più piccoli sino a 40.000 inoculazioni al giorno, nella massima sicurezza”.

La campagna vaccinale



Per quanto riguarda il prosieguo della campagna vaccinale, l’Asst Lariana ricorda che in questo momento negli Hub oltre alla somministrazione del vaccino anti Covid è possibile la co-somministrazione del vaccino antinfluenzale alle categorie per le quali è prevista; inoltre chi non ha effettuato la prima dose del vaccino Covid può presentarsi senza appuntamento. Vaccini senza prenotazione anche per le categorie per le quali è previsto l’obbligo che possono comunque prenotarsi per evitare il rischio di code.