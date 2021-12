Da mezzanotte e zero uno di oggi e fino alle ore 24.00 di domenica 9 gennaio 2022, nel comune di Tremezzina sarà obbligatorio indossare la mascherina, anche all’aperto.

Nel tardo pomeriggio di ieri è stata diffusa un’ordinanza del sindaco Mauro Guerra che reintroduce, considerati i numeri crescenti sul contagio da Coronavirus in regione, la misura di protezione nonostante la Lombardia sia ancora in zona bianca. Come si legge nel documento ufficiale, nella fascia oraria compresa tra le ore10.00 e le ore 22.00, sarà obbligatorio indossare la mascherina “nei luoghi all’aperto in occasione degli eventi natalizi organizzati nel territorio comunale”.

Il Comune di Tremezzina, segue quindi la scia di altre località lombarde che hanno optato per un approccio più prudente in vista del Natale.

Anche Cernobbio ha reintrodotto l’obbligo di mascherina nella zona a lago- piazza Risorgimento, via Erba e via Cinque Giornate- laddove non è possibile garantire il distanziamento. Il provvedimento firmato dal sindaco Monti resterà in vigore fino al 31 dicembre, dalle ore 10 alle 19.

Anche a Como il primo cittadino Mario Landriscina ha emesso apposite ordinanze per il periodo delle feste. In questo caso però l’obbligo di mascherina all’aperto scatta nei giorni festivi e prefestivi dalle 14 alle 22 e fino al 9 gennaio in città murata e nei luoghi dove si concentrano gli eventi di Natale.