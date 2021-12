Cantù arriva da capolista al Forum di Biella, dove domani affronterà la squadra che al momento occupa l’ultimo posto della classifica del Girone Verde di Serie A2. Domani alle 18, i brianzoli si confronteranno con la Edinol di coach Andrea Zanchi. La gara, valida per la decima giornata di stagione regolare, vedrà impegnate due squadre con ambizioni e obiettivi totalmente differenti: Biella, ancora a secco di vittorie, tenterà il tutto per tutto per provare a sbloccarsi; la S.Bernardo-Cinelandia Park, invece, dopo il successo casalingo contro Udine, andrà a caccia della sua nona vittoria in campionato, con il chiaro intento di consolidare la testa della classifica e di allungare sull’inseguitrice Torino.

“La gara con Biella è una gara assolutamente da non sottovalutare – sottolinea alla vigilia della sfida coach Marco Sodini – un po’ perché il lavoro di Zanchi si vede, un po’ perché la squadra piemontese sta migliorando partita dopo partita, con un atteggiamento esemplare. Chiaramente la distanza tecnica tra le due squadre c’è, tuttavia, spetterà a noi farla valere, e il contraccolpo post vittoria con Udine deve essere un contraccolpo votato alla maturità”.

“Dobbiamo affrontare Biella con energia perché se non fosse così la sfida celerebbe senz’altro delle insidie – aggiunge Sodini – Ci siamo procurati l’opportunità di allungare sulle nostre avversarie, dovremo quindi fare di tutto per riaprire una nuova striscia di risultati positivi”.