Nuovo parcheggio in città a Como. Via libera alla realizzazione di un’area di sosta da 18 posti auto tra le vie Aldo Moro e Ambrosoli, davanti al parcheggio “Ippocastano”. L’amministrazione ha dato mandato alla società Como Servizi Urbani di tracciare la nuova segnaletica.

Nel dettaglio la nuova area di sosta sarà regolamentata con parcometro e costituita – come detto – da 18 posteggi a strisce blu, con tariffa di un euro per la prima ora e per le ore successive e pagamento nella fascia oraria 08:00-19:00 compresi i giorni festivi, con ingresso e uscita da via Aldo Moro. Due stalli di sosta saranno riservati alle persone con disabilità.

L’area è tornata nelle disponibilità del Comune il 20 ottobre scorso e consiste in un’autorimessa interrata e un parcheggio a raso con ingresso da via Aldo Moro.

Intanto è entrato in funzione il parchimetro nell’area di sosta in viale Roosevelt a Como, nella zona che costeggia l’edificio dell’ex tintostamperia. Si tratta nel complesso di 54 posteggi su strisce blu a cui vanno aggiunti due posti riservati per i disabili. Infine per la realizzazione del parcheggio davanti all’edificio della Santarella ancora tutto fermo.

Il Comune ha affidato l’incarico per il collaudo statico dell’intervento di messa in sicurezza del muro nell’ex Ticosa di Como. Si tratta della parete che separa la zona comunale da un parcheggio privato. Occorrerà ora capire quali saranno i tempi dell’operazione e come impatteranno sulla realizzazione del futuro parcheggio alla Santarella.