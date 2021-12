Il Como torna in campo domani allo stadio Sinigaglia dopo il pareggio in rimonta nella trasferta contro il Cittadella. Alle 14, la squadra di mister Giacomo Gattuso sfiderà il Pisa. I toscani attualmente sono al secondo posto in classifica con 29 punti rispetto ai 21 conquistati fino ad ora dai lariani. Il mister esorta la squadra: “Dobbiamo sempre dare il meglio di noi stessi”