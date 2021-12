Parcheggi pieni e traffico rallentato. Ennesima giornata di disagi e code per gli automobilisti comaschi. Le compere e la corsa ai regali unita agli eventi di Natale che si stanno svolgendo in città hanno inevitabilmente generato rallentamenti al traffico cittadino e code lungo il girone.

Intorno alle 17 del pomeriggio l’autosilo del Valduce risultava pieno, soltanto 8 posti disponibili nel parcheggio di via Auguadri. Occupata oltre la metà dei posti auto presenti all’autosilo Valmulini.

Puntuale come ogni fine settimana folla in centro città a Como congestionata dagli eventi di Natale: affollamenti in piazza Duomo e ai mercatini nelle vie del centro storico. Non sono però mancati i controlli da parte delle forze dell’ordine e dei volontari schierati in diversi punti della città.

A creare ulteriori disagi anche in questo sabato la manifestazione dei no green pass. Un centinaio al massimo i partecipanti che da piazza Vittoria hanno sfilato fino a via Bertinelli, vicino al Comune di Como.

A causa del corteo è stata chiusa temporaneamente via Milano poco dopo le 16 del pomeriggio. La viabilità è stata dunque deviata su via Grandi e viale Roosevelt, con la polizia locale presente sul posto per monitorare la situazione. “Per circa 40 minuti abbiamo chiuso al traffico la strada – ha spiegato Vincenzo Aiello, comandante della polizia locale di Como – Poi la via, dopo il passaggio del corteo, è stata riaperta alle auto. Sul fronte viabilistico – conclude – si sono verificati rallentamenti ma il traffico per buona parte della giornata è stato scorrevole”.