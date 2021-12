Controlli intensificati e certificazione verde anche per salire sui trasporti pubblici. Lunedì 6 dicembre entra in vigore il green pass “rafforzato” – per vaccinati o guariti dal Covid – e scatta l’obbligo di avere il green pass “base” – ossia la certificazione ottenuta con tampone molecolare valido 72 ore o con tampone antigenico valido 48 ore – anche per i mezzi pubblici. Resta infine l’obbligo per i lavoratori di avere la certificazione verde “base”.

Le uniche esenzioni riguardano i soggetti di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale.

Stretta anche a Como. La Prefettura annuncia il piano di interventi per i controlli in città, soprattutto sui mezzi del trasporto pubblico con personale addetto che a campione verificherà il certificato verde.