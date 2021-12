Speculazione dei prezzi del latte, a rischio futuro di 26mila stalle lombarde. E’ l’allarme lanciato dalla Coldiretti. “Non si può aspettare oltre per rendere immediatamente operativo l’accordo di filiera raggiunto per fermare la speculazione in atto sul prezzo del latte alla stalla – spiega il presidente nazionale della Coldiretti Ettore Prandini nel sottolineare che “a rischio c’è il futuro di 26mila stalle italiane alle quali va riconosciuto il giusto compenso che tenga conto dei costi di produzione sempre più alti”.

“La nostra regione produce oltre il 40% del latte italiano – aggiunge Paolo Voltini, Presidente di Coldiretti Lombardia – ed è alle prese con una crisi che sta compromettendo la tenuta di un sistema indispensabile per il nostro Paese. Le nostre cinquemila stalle lombarde stanno lavorando sotto i costi di produzione. Il latte ai nostri allevatori oggi viene pagato dall’industria abbondantemente sotto i 40 centesimi, mentre le quotazioni del latte spot è schizzato sopra i 50 centesimi sia in Italia che in Germania”.