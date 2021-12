Aria artica in arrivo. L’irruzione del freddo si appresta a investire l’Italia generando una perturbazione sospinta da forti venti di Libeccio. La prossima settimana quindi, la Lombardia potrebbe essere attraversata dalle prime nevicate che imbiancherebbero così le località della regione nella Festa dell’Immacolata che si festeggia mercoledì 8 dicembre.

A Como prima dei fiocchi sono attese però delle giornate pressoché soleggiate e con temperature fino a 10 gradi. Nel giorno dell’Immacolata invece, la colonnina di mercurio scenderà drasticamente fino a -2 gradi. Nella mattina sono attese deboli nevicate anche a bassa quote mentre nel pomeriggio le precipitazioni aumenteranno d’intensità. Sui Piani di Bobbio e la Valle Intelvi ha già nevicato, ma i primi fiocchi in città potrebbero cadere dunque anche prima di Natale regalando un clima ancor più giusto in vista delle feste.