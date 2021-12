I vigili del fuoco hanno celebrato oggi la patrona santa Barbara. Questa mattina è stata celebrata una messa per la ricorrenza, mentre per l’emergenza sanitaria non sono state organizzate le consuete attività con il coinvolgimento dei cittadini, con particolare attenzione ai bambini. Il prefetto di Como Andrea Polichetti ha voluto sottolineare l’importanza della giornata e il ringraziamento a tutti i vigili del fuoco in servizio permanente e volontari. Nell’ultimo anno, i pompieri comaschi sono stati impegnati in quasi 5mila interventi, con un picco tra luglio e agosto per l’emergenza maltempo.