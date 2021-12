Ragazzino minacciato e infastidito in piazza Cavour, denunciato un 60enne comasco. Poco dopo le 19 di ieri, un 14enne comasco che stava camminando da solo in centro città è stato avvicinato da un uomo, visibilmente alterato dall’alcol.

L’uomo avrebbe iniziato a importunare il ragazzino, minacciandolo anche di prenderlo a schiaffi. L’adolescente, spaventato, è salito su un autobus alla fermata di piazza Cavour per allontanarsi e mettersi al sicuro e ha poi chiamato il 112. Gli agenti delle volanti sono arrivati in pochi minuti e hanno individuato il sospettato.

Alla vista degli agenti, l’uomo ha iniziato a inveire contro i poliziotti, minacciandoli e rifiutandosi di presentare i documenti per i controlli. E’ stato bloccato e identificato ed è stato denunciato per ubriachezza molesta, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le generalità. Al vaglio anche la possibile denuncia per le minacce al 14enne. Il ragazzino, che intanto era stato raggiunto anche dal papà, nonostante gli attimi di paura stava bene.