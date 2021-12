Alle 14 fischio di inizio al Sinigaglia per la partita che vedrà il Como affrontare Pisa. Ad accompagnare il match sportivo arriva puntuale l’ordinanza sulle limitazioni alla viabilità.

Dalle 8 di questa mattina sono scattate le misure al traffico in zona stadio:

Divieto di accesso su via Campo Garibaldi (ad esclusione di residenti e autorizzati) e divieto di circolazione in tutto il perimetro fuori lo stadio. Inoltre durante lo svolgimento della partita sarà interdetto il passaggio pedonale. Il Monumento ai Caduti non sarà raggiungibile, mentre la passeggiata “Lino Gelpi”, sarà fruibile solo da Via Cantoni-Villa Olmo, piazzetta Mojana, via Pietro da Breggia.

La zona sarà presidiata dalle forze dell’ordine per regolare il traffico e monitorare la situazione.