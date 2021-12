Controlli serrati su bus e negli esercizi commerciali. Scatterà domani – e resterà in vigore fino al 15 gennaio – il decreto che prevede due green pass, base e rafforzato. Dal sei dicembre le regole per vaccinati e non vaccinati cambieranno.

In bar, ristoranti, palestre e piscine, cinema, teatri, mostre, musei, discoteche, sale giochi e stadi il solo certificato verde non basta più. Servirà infatti essere in possesso di un green pass “rafforzato” perché ottenuto con vaccinazione o guarigione dal Covid-19. Obbligo di avere il green pass “base” – ossia la certificazione ottenuta con tampone molecolare valido 72 ore o con tampone antigenico valido 48 ore – anche per salire sui mezzi pubblici. Resta infine l’obbligo per i lavoratori di avere la certificazione verde “base”.

Da domani dunque anche per i ragazzi sono i 12 anni di età per poter salire sui mezzi pubblici dovranno esibire il green pass. Il governo sta lavorando per ridurre il costo dei tamponi a carico delle famiglie. I test potrebbero diventare gratuiti per gli studenti.

Le uniche esenzioni – al momento – riguardano i soggetti di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale.

I controlli

I controlli saranno fatti a campione dalle forze dell’ordine. Anche il personale delle aziende di trasporto pubblico locale è autorizzato a verificare se il passeggero è in regola. In vista dell’introduzione del green pass rafforzato, è stata aggiornata anche ‘Verifica C19’, l’app del ministero della Salute per la verifica dei certificati verdi.

Come scaricare il green pass

La certificazione verde si ottiene gratuitamente sul sito del governo con tessera sanitaria o identità digitale (Spid/Cie). Si può ottenere anche scaricando l’app Immuni o andando sul sito del Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale.