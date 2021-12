Marco Butti da record a Monza: il giovanissimo pilota lariano – sedici anni – ha vinto la quinta edizione dello Special Rally della Vedovati Corse al suo esordio in una competizione rallistica.

Classe 2005, dopo una rapida gavetta nel mondo dei kart, Marco Butti ha iniziato a maturare esperienza e piazzamenti nel mondo delle ruote coperte, nei campionati turismo. Ha ereditato la passione per il motorsport, e in particolare per le corse su strada, dal papà Fabio. Ieri ha voluto provare a cimentarsi per la prima volta in un rally, in coppia con Fulvio Florean. Il risultato è stato sorprendente. Primo assoluto, al volante di una Volkswagen Polo R5 della Roger Tuning, davanti a Matteo Cressoni e Luca Tosini (qui le classifiche).

Il sedicenne di Porlezza ha sorpreso tutti non solo per la velocità, ma anche per la calma e la freddezza con cui ha condotto la gara, qualità non certo comuni in un ragazzo così giovane e pure esordiente nei rally. Dice di lui Fulvio Florean, esperto navigatore che l’ha affiancato nella vittoria: “Mi ha impressionato la sua calma e la sua precisione”. Doti che confermano il talento, ormai sempre più chiaro, del promettente pilota lariano.