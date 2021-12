Promuovere l’uguaglianza di genere attraverso un bando di concorso. Lo ha deciso l’assessorato alle Pari opportunità del Comune di Como, previsti contributi per progetti tesi a favorire la parità di genere e realizzati da enti del Terzo settore.

L’avviso e la relativa documentazione sono pubblicati all’albo pretorio e sulla pagina dedicata del sito istituzionale: https://www.comune.como.it/it/servizi/agevolazioni-e-contributi/contributi-parita-di-genere/. L’obiettivo del bando è sostenere le azioni promosse per raggiungere la parità di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze che vivono in città.

Sono ammissibili progetti che si sviluppano all’interno delle scuole di Como, che mirano a modificare il linguaggio basato su stereotipi discriminatori, che valorizzano le storie di successo di donne che vivono o hanno vissuto a Como, le attività di empowerment femminile e di educazione finanziaria.

Per i contributi sono stati messi a disposizione complessivamente 25.000 euro e l’Amministrazione si riserva di individuare ulteriori risorse per il finanziamento dei progetti non finanziati. Ogni ente può candidare un solo progetto e scegliere una sola azione all’interno della quale candidarlo. Le domande possono essere presentate entro le ore 12 del 20 dicembre 2021 secondo le modalità indicate nell’avviso.

Ogni progetto può essere finanziato con un contributo massimo di 5.000 euro e comunque nella misura massima del 50% del costo complessivo risultante dal rendiconto. Per ogni azione sarà finanziato il progetto che ha ottenuto il maggior punteggio; gli altri progetti che seguono in graduatoria saranno finanziato nel caso in cui siano rimaste risorse disponibili.