Dopo un’edizione saltata, torna a Villa Gallia il doppio appuntamento con il Gala di Natale: alle 18:30 si terrà il primo spettacolo e alle 21:00 quello serale.



La tradizione vuole che al pubblico comasco siano riservate le anticipazioni sulle novità che vedranno Fabius e la sua schiera di arpe protagonisti degli appuntamenti del nuovo anno. Dopo il ritorno allo spettacolo dal vivo di quest’estate, ospiti attesissimi saranno ancora una volta i fan e non solo che si uniranno alla celebre orchestra di arpe lariana nel cuore di Como Città della Musica.



“Dispensatori seriali di musica celestiale”, “creatori di viaggi incredibili nella storia del mondo”, “geniali interpreti della bellezza”, “ambasciatori della cultura italiana” sono solo alcuni degli appellativi che sono sta i loro attribuiti, a onor del merito, dal pubblico, dalla stampa internazionale e dalle istituzioni italiane e straniere. Sul palco, salirà la passione di Fabius Constable, polistrumentista e leader della Celtic Harp Orchestra fin dalla sua fondazione che con il suo gruppo dispiegherà un programma ricco e inedito sull’onda delle vibrazioni di centinaia di corde e con una versione nuova, magica e innovativa dell’arpa.



“In questo giorno di solstizio, come in una passeggiata lungo le strade della storia, sulle ali del pensiero verdiano si va per mari in tempesta, civiltà antiche e deserti sotto cieli stellati e… Tutto potrà essere messo in una nuova prospettiva. Senza dimenticare che siamo ancora all’interno delle celebrazioni dantesche 2021…. Chissà quali versi userebbe il Sommo Poeta per descrivere lo spirito del Natale “.