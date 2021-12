Le previsioni del tempo sono chiare: l’8 dicembre – giornata festiva – la neve cadrà anche in pianura. Previsti fino a 8 centimetri.

Il Comune di Como si prepara alla prima nevicata dell’anno e lo fa predisponendo uomini e mezzi per evitare disagi alla circolazione e garantire sicurezza a chi si mette in strada. Stamattina un confronto operativo tra i dirigenti del settore Strade e la polizia locale insieme con l’assessore alla Sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile, Elena Negretti. Di certo c’è che – data la giornata di festa – le scuole sono chiuse così come molte attività lavorative e anche i mezzi pesanti sono fermi.

L’assessore: “Piano neve pronto”

“Il piano neve c’è, abbiamo a disposizione una 50ina di mezzi (tra spazzaneve e spargisale) preposti – spiega l’assessore – che si muoveranno nei 5 settori in cui viene divisa la città, ricordo che ogni reparto ha delle peculiarità specifiche. Già in queste sere è iniziata la salatura delle strade”. Oggi sono stati diramati gli ordini di servizio alle imprese che comprendono – appunto – le salature preventive. Sarà inoltre attivo il sistema gps sui mezzi, che consentirà di monitorare costantemente dove stanno operando.

E proprio il ghiaccio è ciò che si dovrà monitorare con attenzione subito dopo le precipitazioni dell’Immacolata, perché nei giorni successivi secondo gli esperti tornerà il sole ma le temperature andranno ben al di sotto dello zero.

Aprica come da contratto si occuperà della salatura e della rimozione della neve nei sottopassi e alle fermate degli autobus. Nella giornata di mercoledì la Polizia locale si occuperà del presidio del territorio con un numero maggiore di pattuglie in servizio rispetto ai giorni feriali, già previsto per la festività dell’8 dicembre e particolarmente importante date le previsioni meteo.

“Le previsioni sono abbastanza certe e chiunque può consultarle – dice ancora Negretti – pertanto raccomando ai cittadini di muoversi solo se necessario e di farlo adeguatamente attrezzati. Ricordiamoci sempre che in un giorno festivo ci sono molte persone che lavorano e a loro bisogna garantire di potersi muovere in sicurezza” chiude l’assessore.