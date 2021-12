Ergastolo per Gabriel Robert Marincat, romeno di 26 anni accusato di aver picchiato a morte la piccola Sharon Barni, la bambina di 18 mesi di Cabiate uccisa nella sua abitazione l’11 gennaio scorso. Il giovane, ex compagno della mamma della piccola, avrebbe anche abusato della bimba.

Dopo un’ora di camera di consiglio, la Corte d’Assise di Como, presieduta da Luciano Storaci, ha letto la sentenza di primo grado. Accolta la richiesta del pubblico ministro titolare dell’inchiesta, Antonia Pavan, che aveva invocato il carcere a vita per il romeno.

Il legale della difesa, Stefano Plenzick, dopo che era stata respinta la richiesta di perizia psichiatrica, aveva chiesto di derubricare l’accusa in omicidio colposo o preterintenzionale.

La corte ha condannato Marincat all’ergastolo. Le motivazioni saranno depositate entro 90 giorni.