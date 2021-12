Intervento della polizia ieri sera in piazza Santa Teresa, dove erano state segnalate quattro persone moleste che infastidivano i passanti. Gli agenti delle volanti hanno trovato due uomini di 36 e 40 anni, residenti nell’olgiatese, visibilmente ubriachi. Con loro anche due donne. I poliziotti hanno portato in questura i due uomini per un controllo e hanno denunciato entrambi per ubriachezza molesta.

Una delle due donne, 36enne comasca, pretendeva di vedere il compagno mentre era in questura. Ha iniziato a inveire contro gli agenti, ha colpito con calci e pugni la porta e ha aggredito i poliziotti che cercavano di calmarla. E’ stata bloccata dai poliziotti delle volanti ed è stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale e inosservanza dei provvedimenti dell’autorità.