Mercatini di Natale, partita di calcio e un passaggio a livello bloccato: un mix letale che, ieri pomeriggio, ha mandato letteralmente in tilt il traffico a Como. Evidentemente le misure messe in campo, il piano del traffico – quasi identico a quello del 2019 – non sono sufficienti ad arginare l’afflusso di persone alla città durante il periodo di Natale.

Una domenica di traffico e disagi in città iniziata nel primo pomeriggio, quando la polizia locale ha chiuso temporaneamente via Milano, per agevolare il traffico in zona centro e tutelare la sicurezza pedonale. Il provvedimento è scattato poco dopo le 15 e la viabilità è stata deviata su via Grandi e viale Roosevelt

Dopo le 16, la situazione è stata resa ancor più difficile dal deflusso complicato dei tifosi dopo Como-Pisa dallo stadio Sinigaglia. La zona circostante lo stadio è stata interdetta alla circolazione su disposizione della Questura. Chiuso al traffico anche il lungolago. La situazione è stata ripristinata intorno alle 18.

Infine, nel tardo pomeriggio si è bloccata la sbarra del passaggio a livello all’altezza della Torre San Vitale – Viale Battisti in città. Le conseguenze sono state pesanti. La chiusura della sbarra ha creato un ingorgo di auto. La situazione è tornata alla normalità poco prima delle 20.