Disboscamento, sfalcio della vegetazione e pulizia del versante a monte, ma non solo.

Una settimana fa l’avvio del cantiere per la variante della Tremezzina e in queste ore l’Anas ha diffuso il primo resoconto delle operazioni.

E’ stata, infatti, realizzata la pista di cantiere in prossimità della cascata delle Camogge a Colonno per le attività di disgaggio finalizzate alla messa in sicurezza del versante. Infine sono iniziate le procedure di demolizione del fronte roccioso in corrispondenza dell’imbocco Nord (lato Menaggio) della galleria di svincolo (il salto di montone).

Si procede a ritmi serrati per rispettare il cronoprogramma. La chiusura al traffico della Regina a Colonno scattata lunedì scorso proseguirà, infatti, fino al prossimo 29 marzo in tempo per l’avvio della nuova stagione turistica. Intanto per i residenti e per i lavoratori è iniziata una nuova quotidianità, fatta di spostamenti più complicati. E’ stata predisposta una viabilità alternativa (che si snoda lungo tre percorsi: da Argegno per la Val d’Intelvi, il passaggio attraverso la Svizzera, oppure la Strada Statale 36 sul ramo lecchese traghettando a Varenna). Via lago prevista una navetta gratuita tra Argegno e Sala Comacina. Navigazione laghi ha potenziato traghetti e aliscafi, e Asf Autolinee gli autobus.

In questa settimana di avvio della prima fase del cantiere è stata prevista, come detto, anche la realizzazione della pista di cantiere per la formazione del piano di fondazione del muro lato lago.