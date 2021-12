Un sorriso in più ai piccoli ospiti dei reparti di pediatria, delle case famiglia e degli orfanotrofi della provincia di Como grazie all’iniziativa “Gift”, organizzata per questo Natale dal Gruppo Giovani di Confcommercio Como.

Questa mattina nella sede comasca dell’Associazione è stata presentata l’iniziativa di solidarietà “Gift – regala un sorriso in più”. A presentare i dettagli il Direttore di Confcommercio Como Graziano Monetti e il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Davide Carnevali.

Chiunque volesse partecipare all’iniziativa potrà acquistare un regalo per i bambini e consegnarlo entro le 12 del 15 dicembre nella sede di Confcommercio Como di via Ballarini a Como. I regali saranno consegnati ai bambini dei reparti pediatrici e delle case famiglia nei giorni che precedono Natale.