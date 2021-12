Incidete stradale questa mattina poco dopo le 12:00 in via Marconi a Limido Comasco. Due furgoni si dono scontrati. Tre le persone coinvolte nell’impatto: una donna di 16 anni e due uomini rispettivamente di 26 e 57 anni, nessuno fortunatamente è rimasto ferito in modo grave.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Como, Appiano Gentile e Lomazzo per estrarre dall’abitacolo di una delle due vetture una persona rimasta incastrata tra le lamiere.