Più di 1.400 tamponi eseguiti in due giorni (tra ieri e oggi) in via Napoleona a Como. I numeri giustificano le lunghe code di auto che ieri sono arrivate fino in via Pasquale Paoli e oltre tanto da rendere necessaria, oggi, la presenza della polizia locale all’altezza di via Colonna per gestire la viabilità.

La crescita dei contagi Covid nelle ultime settimane è stata documentata dalle autorità sanitarie e dalle istituzioni e l’aumento dei positivi porta inevitabilmente ad un aumento dei test (per accertare la positività ma anche per tracciare i contatti e certificare la guarigione a fine quarantena). Da novembre è stato registrato l’incremento più consistente dei tamponi scolastici. Nella popolazione più giovane (gli under 12 non sono ancora vaccinati) si è registrata una risalita dei casi.

Ieri sono stati eseguiti 742 tamponi nell’area di Asst Lariana del vecchio Sant’Anna e anche oggi il dato si attesta intorno a 700 circa.

Complessivamente fino a fine ottobre nei tre punti tampone dell’azienda socio sanitaria territoriale allestiti in provincia (oltre a Como anche a Cantù e Menaggio) ne sono stati effettuati più di 94mila (il dato include tutti i test quelli del personale sanitario, della scuola, delle forze dell’ordine, quelli richiesti da Ats, dai medici di base e dai pediatri e anche quelli richiesti per l’accesso alle Rsa). Più di 9mila al mese, in media, anche se ci sono stati periodi – come i mesi estivi ad esempio – più “tranquilli” alternati ad altri con maggiore richiesta.

In tutto il 2020 erano stati più di 73mila (all’epoca non erano inclusi quelli delle Rsa).

I ricoverati al Sant’Anna

Con l’aumento dei contagi sale il numero di letti occupati negli ospedali lombardi. Al Sant’Anna questa mattina erano 58 i ricoverati, la maggior parte si tratta di non vaccinati, e altri 15 erano in attesa al pronto soccorso. 73 persone in tutto.

Campagna vaccinale

A questi numeri si aggiungono i dati della campagna vaccinale che sta procedendo a ritmi elevati sia nelle prenotazioni che nelle somministrazioni. Ieri sono state eseguite in tutto 4.185 somministrazioni tra Covid e antinfluenzale nelle sedi di Como (via Napoleona) e Erba (Lariofiere).