Parcheggi pieni, traffico e code soprattutto in serata. La festività milanese di Sant’Ambrogio all’interno del lungo ponte dell’Immacolata, gli eventi di Natale uniti alla corsa ai regali – probabilmente anticipata anche dal meteo avverso previsto per domani – hanno generato un pomeriggio di disagi sul fronte viabilistico in città.

Intorno alle 17 si è reso necessario chiudere momentaneamente la via Milano, in corrispondenza di piazza San Rocco per fluidificare la circolazione. Auto deviate lungo via Grandi e viale Roosevelt. La strada è stata riaperta intorno alle 18.

Di conseguenza non sono mancati gli affollamenti in piazza Duomo e ai mercatini nelle vie del centro storico. Parallelamente sono proseguiti anche i controlli da parte delle forze dell’ordine e dei volontari schierati in diversi punti.

A creare ulteriori disagi in serata il traffico di chi, uscito dal lavoro, doveva tornare verso casa. A fronte di tanti che sono in vacanza, infatti, per altrettante persone la giornata odierna era un normale martedì di lavoro il cui rientro è risultato molto più complicato del solito.

Code lungo il girone e lungo le principali arterie di collegamento con la città, sia in uscita che in ingresso.