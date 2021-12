Intervento dei vigili del fuoco questa notte alle 3.30. In via Parini, a Mariano Comense, sono arrivati uomini dai distaccamenti di Cantù e Seregno per la segnalazione di un’automobile in fiamme.

I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere l’incendio limitando i danni a un furgone posteggiato vicino all’auto.