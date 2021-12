Taglio piante pericolose, un’auto ribaltata ad Albavilla e qualche altro intervento legato al meteo avverso ma – fortunatamente – senza conseguenze serie.

La neve caduta abbondante in provincia nella giornata di ieri non ha causato particolari disagi alla viabilità, i vigili del fuoco del comando di Como hanno risposto complessivamente a una ventina di richieste.

A Cantù i pompieri sono intervenuti in via Rienti per rimuovere delle piante cadute su una vettura e sulla strada, mentre ad Albavilla è stato segnalato il ribaltamento di un’auto ma senza feriti.

Tra la notte e la mattinata ancora qualche intervento sempre relativo a piante pericolanti appesantite dalla neve.

Le precipitazioni di ieri hanno portato i fiocchi bianchi anche in pianura, ma per lo più misti ad acqua. Complice la giornata di festa in pochi si sono mossi e pertanto sulle strade i disagi sono stati contenuti. Qualche difficoltà in più nelle zone più alte del territorio dove la nevicata è stata più consistente.