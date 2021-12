In arrivo 17,6 milioni di euro per 928 Enti di terzo settore operanti in Lombardia con l’obiettivo di garantire servizi e iniziative che contribuiscono in modo significativo al benessere e all’interesse generale della comunità.

Si tratta di risorse stanziate per sostenere i servizi erogati dalle organizzazioni del Terzo Settore messi a rischio a seguito della pandemia. In provincia di Como a beneficiarne saranno 74 enti per 1,4 milioni di euro.

“La pandemia ha messo a dura prova tutti – commenta Alessandra Locatelli, assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità – e gli enti del Terzo settore, che tanto hanno fatto e continuano a fare per le nostre comunità, ne stanno pagando le conseguenze”.

“Con queste risorse – conclude Locatelli – abbiamo voluto contribuire a mantenere vivo questo tessuto fondamentale per le comunità, che anche durante l’emergenza sanitaria e socioeconomica ha dato prova di essere il vero collante per le nostre comunità e per il benessere sociale”.