In Lombardia il tasso di positività è in lieve calo. Dal 3% di ieri, oggi tocca il 2,9%. A fronte di 50.122 tamponi effettuati, i nuovi casi in regione sono 1.486.

Rimane invariato il numero di pazienti in terapia intensiva (sono 136) mentre aumentano i letti occupati nei reparti ordinari. Oggi sono 1.084 (18 in più di ieri). Cresce anche il numero dei decessi da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore le vittime del Covid sono state 20. La provincia con più casi è ancora una volta Milano dove i positivi sono 415, mentre sono decisamente meno (solamente 11) a Lodi. A Como i casi sono 86.

“I dati settimanali che domani la cabina di monitoraggio dell’Istituto superiori di sanità e il Ministero della Salute valuteranno, confermano la Lombardia in zona bianca anche per la prossima settimana”. A dirlo è il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. “L’indice Rt ospedaliero – prosegue il governatore – continua a scendere e passa da 1,19 a 1,03. Ancora sotto le soglie di allerta le percentuali di occupazione dei posti letto in terapia intensiva, e area medica”. “Oggi – ha aggiunto Fontana – registriamo anche il primo calo del tasso di incidenza su 100 mila abitanti a 7 giorni, che passa da 182 registrato ieri, a 170, e a zero ingressi in terapia intensiva. Dati quindi incoraggianti”- ha precisato Fontana ” che portano a confermare che la somministrazione delle terze dosi sta rallentando la crescita dei ricoveri”.