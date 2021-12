Vaccinazioni anti Covid: Como è la terza provincia lombarda con il tasso più alto di somministrazione di terze dosi, secondo i dati diffusi dalla Regione Lombardia.

Diciassette comaschi su cento hanno già ricevuto l’iniezione addizionale di vaccino. Per la precisione, il 17,2%. Solamente Lecco (19,25%) e Cremona (17,25%) fanno registrare un tasso superiore, mentre tutte le altre province lombarde hanno un tasso di terze dosi inferiore.

In coda alla classifica Sondrio, che si ferma al 14,07%. Milano è al 15,5%.

In termini assoluti, Como – con 16.476 inoculazioni – è il comune con il maggior numero di somministrazioni, seguito da Cantù, Mariano Comense, Erba e Olgiate Comasco. Una classifica che inevitabilmente dipende dal numero di abitanti. In termini relativi – e quindi di percentuale, Como però non è prima, perché si ferma al 19% di terze dosi. Al primo posto invece il piccolo comune di Rezzago, dove il 28% della popolazione si è sottoposto all’iniezione addizionale.

In generale, la zona dell’Erbese e del Triangolo lariano ha una percentuale più alta rispetto al resto della provincia, spesso superiore al 20%. La zona meno coperta da terze dosi, per ora, è quella della Valle Intelvi e del Porlezzese.