In provincia di Como torna la neve. Dopo la pausa di oggi per la giornata di venerdì gli esperti meteo fanno sapere che è attesa una nuova perturbazione.

Domani a Como “cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate al mattino – spiegano gli esperti di 3bmeteo – Tendenza ad ampie schiarite in serata. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 3°C, la minima di -1°C”.

Le allerte meteo previste riguardano la formazione di ghiaccio che su strade e marciapiedi può essere molto pericoloso. “Temperature rigide con gelate diffuse tra notte e mattina, valori minimi fino a -4/-8°C – continua 3bmeteo – L’arrivo di una nuova perturbazione provocherà un incremento della nuvolosità su tutta la regione, con deboli precipitazioni che interesseranno principalmente i settori alpini e le pianure meridionali, nevose fino a quote di pianura”.