Domenica 12 dicembre, palla a due alle ore 18:00, la S.Bernardo-Cinelandia Park ospiterà al “PalaBancoDesio” la Bakery Piacenza per la penultima partita dell’anno, in attesa del match con l’Urania Milano in programma martedì 21 dicembre, sempre a Desio, che archivierà di fatto il 2021 biancoblù; la gara con la Pallacanestro Piacentina è valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A2, Girone Verde.

La formazione allenata da coach Marco Sodini, reduce dalla sofferta vittoria fuori casa sul campo della Edinol Biella (75-77), si appresta ad accogliere una squadra che ha già avuto modo di affrontare nel corso della Supercoppa, evento che ha preceduto l’inizio del campionato. Le due compagini si sono infatti già affrontate il 15 settembre scorso, al “PalaFranzanti” di Piacenza, per l’allora seconda giornata del girone a eliminazione, che diede a Cantù il primo sorriso della stagione dopo lo stop interno con Treviglio al debutto. Quella contro la Bakery fu quindi per i canturini la prima vittoria in un impegno ufficiale, ottenuta peraltro in maniera piuttosto netta con ben ventisei lunghezze di vantaggio; 59-86 il risultato finale, con Stefan Nikolic, in uscita dalla panchina, autore di una prestazione straripante da 21 punti e 8 rimbalzi, per 29 di valutazione, frutto di una serata quasi perfetta al tiro con 7/8 da due e 2/2 da tre, numeri che non lasciarono scampo alla Bakery. A tre mesi di distanza da quella partita, Cantù e Nikolic ritroveranno senz’altro un’avversaria diversa, che ha faticato in questa prima parte di campionato, come era anche lecito aspettarsi da una neopromossa, ma che ha comunque avuto tempo e modo per maturare maggiore esperienza nella categoria. Per questo motivo, nonostante Piacenza sia terz’ultima in classifica con 6 punti conquistati, contro i 18 di Cantù, la sfida di domenica non è assolutamente da sottovalutare, poiché capitan Luigi Sergio e compagni ritroveranno di fronte a sé un roster più compatto e certamente più pronto rispetto al precampionato.

Gli ospiti, guidati in panchina da coach Federico Campanella, hanno sin qui ottenuto tre successi: contro Orzinuovi all’esordio casalingo, in trasferta sul difficile campo di Mantova e in casa contro Biella due domeniche fa. Nel mezzo sono arrivate anche sette sconfitte ma alcune di queste meritano di essere brevemente raccontate giacché maturate contro squadre di primissima fascia come Pistoia e Udine. Nel caso di Pistoia, ad esempio, i toscani sono riusciti a beffare Piacenza proprio sul più bello, in rimonta, negli ultimi istanti di partita. Contro Udine, invece, la Bakery ha saputo giocarsela alla grande, confermando quindi di saper competere anche contro le formazioni più forti del torneo. Bruciante è stata anche la sconfitta rimediata nell’ultimo turno di campionato, in casa di Capo d’Orlando, in cui i biancorossi hanno visto sfilarsi via due punti pesantissimi proprio in chiusura di partita. La vittoria in terra siciliana si è dissolta proprio a tempo quasi scaduto, a causa di una prodezza di Nick King che, a un secondo sul cronometro, ha tolto ai piacentini la gioia di un secondo successo consecutivo dopo quello contro Biella.