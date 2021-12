Prenotazioni della vaccinazione anti Covid per i bambini dai 5 agli 11 anni al via da domenica 12 dicembre. Le somministrazioni inizieranno giovedì 16 dicembre. L’Asst Lariana ha già annunciato che per le iniezioni ai più piccoli saranno allestiti ambulatori dedicati in via Napoleona a Como e negli ospedali Sant’Antonio Abate di Cantù e Erba Renaldi di Menaggio.

Per le prenotazioni sarà possibile utilizzare la piattaforma regionale www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it. “In Lombardia – ha spiegato la vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti – la platea interessata è di circa 600mila ragazzi e i centri vaccinali sono stati riorganizzati per garantire ai più piccoli sino a 40mila inoculazioni al giorno. Abbiamo previsto percorsi dedicati e personale formato nella gestione del target pediatrico, accessi facilitati e fasce orarie pomeridiane più comode per le famiglie, che tengano conto degli impegni scolastici nei giorni feriali, mentre si potrà accedere tutto il giorno il sabato e la domenica”.

Le vaccinazioni inizieranno giovedì 16 dicembre. L’Asst Lariana ha individuato le sedi, nelle quali saranno organizzate sale d’attesa e ambulatori dedicati solo ai bambini e sarà garantita la presenza di pediatri e personale formato nella gestione di questa fascia di età. Le iniezioni anti Covid devono essere somministrate a quindici giorni di distanza dalla vaccinazione antinfluenzale e/o dal vaccino esavalente.

Ai bambini verrà somministrato il vaccino Pfizer ma in dose pediatrica. Sono previste due iniezioni a distanza di tre settimane l’una dall’altra.