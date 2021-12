Dal Superbonus 110%, al caro materiali fino al tema che riguarda la rigenerazione urbana. Il deputato lariano di Fratelli d’Italia Alessio Butti torna a chiedere – su queste specifiche tematiche – una serie di modifiche che vanno dalle semplificazione delle procedure di accesso al Superbonus, finalizzate a slegare il diritto all’agevolazione fiscale dalle verifiche di conformità edilizia fino a provvedimenti necessari per il rilancio del settore immobiliare.

“L’aumento del costo dei materiali di questi ultimi mesi è impressionante – spiega Butti – Occorre introdurre un meccanismo di compensazione urgente e straordinario per i lavori eseguiti nel corso del 2021 attraverso cui riconoscere alle imprese del settore edile gli incrementi eccezionali intervenuti così da riequilibrare i rapporti contrattuali”.

Poi Butti affronta il Testo Unificato dei disegni di legge in materia di rigenerazione urbana, “nel quale si vuole privilegiare l’adozione di regole vecchie ed obsolete non funzionali alla trasformazione delle città – dice il parlamentare comasco che spiega la sua di proposta: “Servono norme funzionali idonee a semplificare le regole edilizie ed urbanistiche affrontando, una volta per tutte ed in modo definitivo, la questione dei centri storici”. Infine i provvedimenti necessari per il rilancio del settore immobiliare, con l’appello ad “alleggerire la pressione fiscale al fine di ridare slancio ad un comparto determinante per la ripresa economica dell’Italia”.