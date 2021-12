Bando per la bonifica dell’area ex Ticosa di Como, in Comune sono arrivare diciassette manifestazioni di interesse per partecipare all’appalto di affidamento dei lavori. Gli interventi riguardano la bonifica dell’ultima porzione di terreno che resta da ripulire, ossia la “cella 3”, l’area che si trova dietro all’edificio della Santarella.

Da Palazzo Cernezzi ora partiranno le lettere di invito per le opere di bonifica e smaltimento dei rifiuti alle società che hanno espresso la volontà di partecipare alla gara. Successivamente seguirà la fase di sopralluoghi con i tecnici comunali per svolgere le verifiche dell’area oggetto di intervento.

Lo step conclusivo riguarda infine l’offerta economica che si svolgerà alla fine del mese di gennaio.

Il valore complessivo dell’appalto è di oltre 4milioni e 300mila euro. La speranza è che dopo rallentamenti, intoppi, una gara annullata e un’altra sospesa, questa sia la volta definitiva per fare in modo che l’area della Ticosa sia completamente ripulita dagli inquinanti. Il nuovo bando presumibilmente sarà dunque assegnato a febbraio e finalmente le ruspe potranno entrare in funzione e bonificare anche l’ultima porzione di terreno dietro l’edificio della Santarella.