Chiusura per venti giorni di un bar di Como, in via Magenta all’angolo con via Anzani. Il provvedimento è scattato dopo i controlli delle forze dell’ordine nel locale, il bar Maiorca. Gli agenti della squadra di polizia amministrativa della questura di Como, nell’ambito dell’attività di prevenzione messa in atto dalle forze dell’ordine in ambito provinciale, sono intervenuti per un controllo nel bar. Durante le verifiche, fatte anche con la collaborazione dell’unità cinofila, gli agenti hanno trovato e sequestrato hashish e cocaina. Il questore di Como Giuseppe De Angelis ha dunque disposto la chiusura del bar con sospensione della relativa licenza per venti giorni.