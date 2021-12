Scende ancora il tasso di positività in Lombardia ma nel Comasco i casi Covid nelle ultime 24 ore sono raddoppiati.

Ieri infatti, a Como i positivi al virus erano 86, oggi sono 217. Secondo i dati diffusi da Regione Lombardia a fronte di 161.186 tamponi effettuati i nuovi casi sono 3.474 e la positività si attesta al 2,1%.

I pazienti in terapia intensiva salgono a 139 con un incremento di sole tre unità mentre quelli nei reparti ordinari registrano un aumento più deciso. Oggi sono 1.124 (40 in più di ieri). Purtroppo non si ferma neanche la conta delle vittime. Nelle ultime 24 ore sono state 21, portando il totale complessivo dei decessi da inizio pandemia a 34.545.

E proprio in memoria delle migliaia di persone che hanno perso la vita a causa del Covid, oggi a Varese, la seconda provincia per numero di positivi (471) si è tenuta la cerimonia di commemorazione. Il governatore Attilio Fontana, in quest’occasione ha sottolineato l’importanza della campagna vaccinale per contenere l’aumento dei casi in Regione e ha ribadito che la Lombardia rimarrà ancora in zona bianca.